الاتحاد المصري يخاطب اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد لتعديل مواعيد مباريات الدوري

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد والتي تنظمها مصر الشهر الجاري لتعديل مواعيد مباريات الدوري المصري.

وجاء بيان الاتحاد المصري:

"خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر الشهر الجاري بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها من أجل تعديل مواعيد مباريات مسابقة الدوري التي تم اعلانها أو المزمع اعلان الجولات اللاحقة لها".

"وذلك لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية التي يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي".

🔴 تعديل مواعيد الدوري التي تتعارض مع كأس العالم لليد...⬇️⬇️ خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس... Posted by EFA on Saturday, January 2, 2021

وحتى الآن أُعلنت مواعيد الجولات الـ 7 الأولى من الدوري المصري.

وتقام كأس العالم لكرة اليد في مصر بدءا من 14 يناير وحتى نهاية الشهر الجاري.