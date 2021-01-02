قائمة الإسماعيلي - العيسوي يضم 20 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة

استقر أبو طالب العيسوي المدير الفني الجديد لـ الإسماعيلي على ضم 20 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة في لقاء الجولة الـ 7 من الدوري المصري.

وتقام المباراة مبكرة عن مواجهات الجولة السابعة في ظل ارتباط الدراويش بمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية في 11 يناير المقبل.

ويخوض الدراويش أول لقاء لهم تحت قيادة العيسوي بعد اعتذار محمد وهبة عن استكمال المشوار مع الفريق.

وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد صبحى ومحمد مجدى.

الدفاع: محمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوي ورضوان شريفى ومحمود البدري وأحمد كاستيلو.

الوسط: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمود دونجا ومحمد صادق ومحمد مخلوف ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفى ومحمد عادل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف وبنسون شيلونجو وشكري نجيب.

ويتواصل غياب عبد الرحمن مجدي جناح الفريق بسبب الإصابة.