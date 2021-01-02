مع عودة ميسي لقائمة برشلونة.. كومان: علينا احترام قراره حتى لو كان الرحيل

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة على احترامه لقرار ليونيل ميسي نجم الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل عن قلعة كامب نو، مشيرا إلى جاهزية قائد الأرجنتين للمشاركة ضد مضيفه ويسكا يوم الأحد في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي:"ميسي بخير، كانت لديه مشكلة في الكاحل. جاهز ووجوده مهم بالنسبة لنا".

وعن مستقبل ميسي (33 عاما) أوضح مدافع برشلونة السابق "قال في المقابلة الصحفية إنه لم يقرر مصيره بعد. عليك احترام ذلك. ميسي لطالما شدد أنه يريد الأفضل للفريق. ليست مشكلة أنه لم يقرر مصيره بعد. علينا احترام قراره".

واعترف كومان أنه يعتمد بالدرجة الأكبر على قدرات نجمه بالقول:"مثلما كان الحال في السنوات الماضية. حين لم يلعب الفريق بشكل جيد كان ميسي موجودا لصناعة الفارق. لذلك هو الأفضل في العالم".

وعاد ميسي لقائمة برشلونة استعدادا لويسكا بعدما غاب عنها أمام إيبار في لقاء انتهى بهدف لمثله.

ويأمل كومان العودة لسكة الانتصارات من بوابة ويسكا بعدما اتسع الفارق مع أتليتكو مدريد متصدر الترتيب إلى 10 نقاط. ويحتل برشلونة المركز الخامس.

ويتألق لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق، بالقميص الأحمر والأبيض لأتليتكو وسجل 8 أهداف في الدوري.

الأمر الذي لا يجعل كومان نادما على التفريط في اللاعب بالقول:"دائما أشدت بقدراته، كان قراره وقرار النادي. أتليتكو مدريد لا يقارن بنا. يناسبه. أحيانا هدف واحد يكفي".

وأوضح كومان أن برشلونة قد لا ينتدب لاعبا جديدا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، معللا ذلك بالأزمة الاقتصادية.

وأردف "لو لم يأت أجد فهذا بسبب النادي، المال. ما فعلته مع الإدارة هو الاستعداد للمستقبل. نتحدث عن لاعبين صغار والمراكز التي نحتاج تحسينها. لدينا خطة لكن الرئيس الجديد هو من سيقرر".