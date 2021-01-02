رغم تسجيله بهذه الطريقة هدف التتويج بالأبطال.. كومان: أخاف ضرب الكرة بالرأس

اعترف كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ بخوفه ضرب الكرة بالرأس، مشيرا إلى أنه بشكل لا إرادي أغمض عينيه حين سجل هدف تتويج ناديه بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

كينجسلي كومان النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال الفرنسي في حواره مع صحيفة بيلد الألمانية:"ضرب الكرة بالرأس يصيبني بالذعر، وزملائي يضحكون علي بسبب ذلك".

وواصل "ترى في الصور. أغلقت عيني لأضرب الكرة بالرأس. أمر غريزي، رد فعل طبيعي. أحاول دائما فتح عيني، لكن في آخر لحظة تكون هذه ردة فعلي".

غلق كومان لعينيه لم يمنعه إتقان ضرب الكرة بالرأس لتسكن شباك باريس سان جيرمان ويتوج بايرن بطلا لدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه.

ويقضي الجناح البالغ عمره 24 عاما موسمه السادس مع النادي البافاري.

وشارك كومان في 176 مباراة مع بايرن وسجل 38 هدفا وأرسل 44 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ14 لقبا مع الفريق.