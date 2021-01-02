مدرج باسمه.. نيويلز أولد بويز يُكرم ماكسي روديجيز في ملعب مارسيلو بييلسا

قرر نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني تسمية أحد مدرجات ملعبه "مارسيلو بييلسا" باسم "ماكسي رودريجيز".

ويحتفل لاعب ليفربول وأتليتكو مدريد السابق اليوم 2 يناير، بعيد ميلاده الـ40 وعندما يلعب غدا الأحد أمام فيليز سارسفيلد في كأس دييجو أرماندو مارادونا سيكون أول بين 1382 لاعبا في تاريخ النادي يلعب حتى سن الـ 40.

ولن تحتفل الجماهير بعيد ميلاد نجم الفريق في العشرين عاما الأخيرة بعدما عاد عام 2012 للدوري المحلي ورافضا عروض من فرق أخرى.

You deserve it all, Maxi. 👏 You have made history and you are part of Newell's Old Boys. Your name will be forever...#TribunaMaxiRodriguez 🚩🏴 https://t.co/1slTTZfHX5 pic.twitter.com/3i0kCEBh2g — Newell's Old Boys (@CANOBoficial_en) January 2, 2021

الأرحنتيني المخضرم بدأ مسيرته مع نيويلز عام 1999 وانتقل لصفوف إسبانيول الإسباني عام 2002، وظل في القارة العجوز حتى 2012 مرتديا قمصان أتليتكو مدريد وليفربول، ليكون قد لعب لصفوف الفريق خلال 3 عقود زمنية.

وعاد الجناح الأرجنتيني في 2012 للأرجنتين وقضى موسم 2017-2018 فقط مع بنيارول الأوروجوياني ثم عاد لنيويلز مجددا.

وتعد اللحظات الأبرز لماكسي مع الأحمر والأسود عندما حقق لقب الدوري الأرجنتيني 2013 وهو اللقب السادس والأخير للنادي محليا، وهو من سجل هدف الفوز القاتل والتتويج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحت قيادة تاتا مارتينيو.

إجمالا خاص ماكسي 259 مباراة في الفترات الثلاث، 250 أساسيا و9 كبديل، وتم استبداله في 58 مباراة، وفاز في 100 مباراة وتعادل في 75 وخسر 84 في جميع المسابقات.

كما يحتل ماكسي المركز السادس في ترتيب هدافي النادي تاريخيا برصيد 90 هدفا.