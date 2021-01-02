مدرج باسمه.. نيويلز أولد بويز يُكرم ماكسي روديجيز في ملعب مارسيلو بييلسا

السبت، 02 يناير 2021 - 12:48

كتب : إسلام أحمد

اسم ماكسي رودريجيز على مدرج ملعب مارسيلو بييلسا معقل نيويلز أولد بويز

قرر نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني تسمية أحد مدرجات ملعبه "مارسيلو بييلسا" باسم "ماكسي رودريجيز".

ويحتفل لاعب ليفربول وأتليتكو مدريد السابق اليوم 2 يناير، بعيد ميلاده الـ40 وعندما يلعب غدا الأحد أمام فيليز سارسفيلد في كأس دييجو أرماندو مارادونا سيكون أول بين 1382 لاعبا في تاريخ النادي يلعب حتى سن الـ 40.

ولن تحتفل الجماهير بعيد ميلاد نجم الفريق في العشرين عاما الأخيرة بعدما عاد عام 2012 للدوري المحلي ورافضا عروض من فرق أخرى.

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الأرحنتيني المخضرم بدأ مسيرته مع نيويلز عام 1999 وانتقل لصفوف إسبانيول الإسباني عام 2002، وظل في القارة العجوز حتى 2012 مرتديا قمصان أتليتكو مدريد وليفربول، ليكون قد لعب لصفوف الفريق خلال 3 عقود زمنية.

The day of the first goal. Maxi, bottom right, the day Newell's defeated Los Andes 2-1 at Coloso and made his debut on the net.

وعاد الجناح الأرجنتيني في 2012 للأرجنتين وقضى موسم 2017-2018 فقط مع بنيارول الأوروجوياني ثم عاد لنيويلز مجددا.

وتعد اللحظات الأبرز لماكسي مع الأحمر والأسود عندما حقق لقب الدوري الأرجنتيني 2013 وهو اللقب السادس والأخير للنادي محليا، وهو من سجل هدف الفوز القاتل والتتويج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحت قيادة تاتا مارتينيو.

Unforgettable. La Fiera celebrates the winning goal in the classic in Arroyito of 2016, in the 93rd minute.

إجمالا خاص ماكسي 259 مباراة في الفترات الثلاث، 250 أساسيا و9 كبديل، وتم استبداله في 58 مباراة، وفاز في 100 مباراة وتعادل في 75 وخسر 84 في جميع المسابقات.

كما يحتل ماكسي المركز السادس في ترتيب هدافي النادي تاريخيا برصيد 90 هدفا.

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