ماركا: ألابا في ريال مدريد

السبت، 02 يناير 2021 - 10:49

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

ما هي إلا أشهر وسيرتدي المدافع النمساوي القميص الأبيض لريال مدريد، وفقا لما تقوله صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من الأخير.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

وكتبت ماركا أن ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ سينتقل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد يمتد إلى 2025.

عقد، سيكلف النادي المدريدي 10 ملايين يورو.

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وينتهي عقد ألابا (28 عاما) مع بطل ألمانيا في يونيو المقبل، ورفض اللاعب تمديد عقده مع الفريق البافاري.

مما يجعله حرا لتوقيع عقد مع ناد آخر في يناير الجاري.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الفريق إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 404 مباريات مع بايرن وسجل 32 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ25 لقبا مع الفريق.

ريال مدريد ألابا
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