رضا شحاتة: بواليا مميز داخل الملعب وخارجه أيضا

السبت، 02 يناير 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

والتر بواليا في الأهلي رسميا

أشاد رضا شحاتة مدرب الجونة بلاعبه السابق والتر بواليا والذي حط الرحال في القاهرة للانضمام للقلعة الحمراء بعقد يمتد حتى 2024.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال لاعب الأهلي السابق عن المهاجم الزامبي:"بواليا لاعب ممتاز خارج الملعب أيضا وليس داخله فقط، تعرف قيمة اللاعب حين ترى ردة فعله حين يخرج من قائمة المباراة، في أوقات كنت أتجادل معه لأنه يتدرب أكثر من اللازم إذا غاب عن مواجهة".

واستمر شحاتة "لم أتركه لأن الأهلي هو الذي طلبه، رغبة اللاعب هي الفيصل دائما، شعرت أنه لن يفيدني طالما أن الأهلي يريده. كانت هناك عروض في بداية الموسم من الخليج، لكن فضلنا استمراره لنصف موسم مع الجونة".

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وأضاف لاعب المنصورة والجونة السابق "فرصة نجاحه في الأهلي كبيرة لأنه رأس حربة صريح، لديه حلول رائعة داخل منطقة الجزاء، مميز جدا في ضربات الرأس، لاعب صندوق أكثر، وتحركاته خارج منطقة الجزاء جيدة أيضا".

وأعلن الأهلي انتدابه للمهاجم البالغ عمره 25 عاما من الجونة ولم يكشف قيمة الصفقة.

لاعب آخر انتقل مطلع الموسم من الجونة إلى الأهلي هو أكرم توفيق، بعد انتهاء إعارته، أشاد به شحاتة قائلا:"حاولت الإبقاء عليه لأني أحب أسلوبه، لكن لا تستطيع إبقاء لاعب بغير إرادته".

وأتم "أكرم مهم جدا في الأهلي إذا تم توظيفه بشكل جيد، يتميز بالروح القتالية لكن أحيانا يبذل مجهودا ويقوم بواجبات ليس مكلفا بها، إذا ركز في المكلف به سيصل لمستوى آخر".

لعب توفيق معارا من الأهلي إلى الجونة وبعد ظهوره بشكل طيب مع الأخير قرر حامل لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا عودته للفريق.

وفي غياب توفيق ولاعبين آخرين، تعادل الأهلي بدون أهداف ضد وادي دجلة يوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد 3 أيام يحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط مبتعدا بنقطة عن الجونة المتصدر.

وللفريق مباراة مؤجلة في الدوري ضد غريمه التقليدي الزمالك.

بواليا الأهلي
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