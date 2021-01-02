مواعيد مباريات اليوم السبت 2-1-2021 والقنوات الناقلة.. دربي الأندلس وسوبر كلاسيكو والزمالك ضد إنبي

يواصل عام 2021 انطلاقته الكروية المميزة بعدة لقاءات ساخنة محليا وأوروبيا وكذلك في أمريكا الجنوبية.

في الدوري المصري يستضيف سموحة على استاد الإسكندرية ضيفه سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف ظهرا وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

وعلى تايم سبورتس 2 يلتقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في تمام الخامسة مساءً.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة بلقاء إنبي والزمالك في السابعة والنصف مساءً على أون تايم سبورتس 1.

وفي الدوري الإنجليزي يستهل توتنام مباريات اليوم من الجولة الـ 17 بلقاء ليدز يونايتد في الثانية والنصف وتذاع على بي إن سبورتس 1.

وتُختتم مباريات اليوم في إنجلترا بمواجهة تجمع وست بروميتش ألبيون وأرسنال وتذاع على بي إن سبورتس 2.

وفي إسبانيا سنكون على موعد مع دربي الأندلس بين ريال بيتسي وإشبيلية ويذاع على قناتي بي إن سبورتس 1و3 في الخامسة والربع مساءً.

ويستهل ريال مدريد عام 2021 بلقاء سيلتا فيجو وتذاع المباراة أيضا على قناتي بي إن سبورتس 1و3 في تمام العاشرة مساءً.

ويبدأ كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق مهمته التدريبية مع شالكة الألماني بمواجهة هيرتا برلين في السابعة والنصف لكن المباراة غير مذاعة عربيا.

وفي الثانية والنصف من فجر الغد الأحد يلتقي بوكا جونيورز وريفر بليت في مواجهة سوبر كلاسيكو الكرة الأرجنتينية ضمن دور المجموعات من كأس دييجو أرماندو مارادونا على ملعب لا بومبونيرا، والمباراة غير مذاعة عربيا.

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