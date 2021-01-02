الصباحي حكما لمباراة إنبي والزمالك

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة إنبي والزمالك للحكم الدولي محمد الصباحي.

وأعلن اتحاد الكرة إسناد المباراة لمحمد الصباحي كحكم رئيسي، وعلى أن يعاونه يوسف البساكي كحكم مساعد أول، وأحمد توفيق مساعد ثاني.

محمد الشرقاوي سيكون حكما رابعا للمباراة، فيما سيتولى صبحي العمراوي تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد عبد الله.

ويلتقي الزمالك مع إنبي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات.