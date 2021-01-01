مؤتمر موسيماني: خسرنا بسبب الفرص الضائعة وليس الغيابات.. وأدعو أن يبتعد عنا فيروس كورونا قليلا

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إن فريقه لن يبحث عن أعذار للتعادل أمام وادي دجلة، مشددا على أن فريقه تعادل بسبب الفرص التي أهدرت وليس بسبب الغيابات، وأثنى على أداء محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وصرح موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أننا انتظرنا طويلا لكي ننهي هذه المباراة، انتظرنا الشوط الثاني لكي نسجل لكن ذلك لم يحدث".

وواصل "حينما تنظر للمباراة لا يجب أن تنتظر للشوط الثاني لكي تسجل يجب أن يحدث ذلك من الشوط الثاني".

وأكمل "لم نسجل في الشوط الثاني وتأخرنا في التفكير في التسجيل، كنا نواجه فريقا جيدا نعرف أنه يبني الهجمة من الخلف بشكل جيد، سنحت لنا فرصة أو اثنين كان من الممكن أن نستغلهم، لكننا واجهنا فريقا جيدا".

وتابع "كانت هناك فرصة في أول 5 دقائق، وأخذ شريف وقتا طويلا لكي ينهي الفرصة، كانت تلك الفرصة قادرة على إنهاء المباراة مبكرا، بعد ذلك اختلفت المباراة تماما".

وأردف "حارس مرماهم (محمد عبد المنصف) قدم أداء جيدا أعتقد أنه رجل المباراة، كانت له تصديات كبيرة في المواجهة".

وأضاف "اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة، قبل نهاية الشوط الول سنحت فرصتين جهة اليسار، لكننا لم نتخذ القرار الصحيح لكي ننهي تلك الفرص".

وأكمل "الشناوي كذلك تصدى لفرصة لهم، كانوا قادرين على تسجيلها، كان ذلك شكل المباراة".

وتعادل الأهلي أمام ضيفه وادي دجلة دون أهداف في ملعب الأهلي وي السلام، بالجولة الخامسة من الدوري المصري.

وفرّط الأهلي في النقاط بالدوري المصري لأول مرة هذا الموسم بعد أن فاز في مبارياته الثلاث السابقة.

وتطرق موسيماني للحديث عن الغيابات في فريقه قائلا: "آخر شيء نريده هو منح أنفسنا أعذارا لعدم الفوز، تعودنا أن الأهلي بمن حضر، لا يمكننا اختلاق الأعذار".

وتابع "صحيح أن هناك أكثر من 11 لاعبا مصابا، لكن ذلك ليس عذرا، حاولنا الفوز اليوم قدر المستطاع".

وأكمل "أي 11 لاعبا لدينا يمكنهم المشاركة، نعم نحن أكثر فريق تأثر بفيروس كورونا، وتلك التغييرات تسببت في تغيير طريقة اللعب مثل المباراة الماضية لعبنا بـ3 محاور وهذه المباراة بمحورين للتأقلم على الوضع، ذلك لا يعني أنني أبحث عن أعذار، هناك 11 لاعبا جاهزين ويجب أن نفوز كانت هناك فرصا للفوز، لا توجد أعذار".

وشهدت قائمة الأهلي غيابات عديدة بسبب فيروس كورونا، متمثلة في: محمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، ومروان محسن، وأكرم توفيق، ومحمود كهربا، ومحمد هاني.

ويتواصل ابتعاد جيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي وناصر ماهر، فيما يغيب طاهر محمد طاهر بعد تعرضه لإصابة في الضلوع بمباراة الاتحاد السكندري السابقة.

وتطرق موسيماني للحديث حول تعليماته إلى صلاح محسن خلال المباراة قائلا: "تعليماتي لصلاح محسن خلال اللقاء؟ إنه لاعب شاب بحاجة للتوجيه من أجل تحركاته، الأهلي يواجه فريقا يغلق خط دفاعه، نحتاج لتعريفه بكيفية فك طلاسم ذلك الدفاع وكيف يتحرك".

وواصل "يجب أن نساعده لأنه صغير السن، لديه القوة والسرعة لكنه يحتاج للتوجيهات، قلت سابقا إنه يلعب بالغريزة أكثر، لذا أرغب في دمجه ضمن النسيج المتماسك للفريق والالتزام الخططي لنا".

وأكمل "حينما يشارك كبديل يلعب بشكل جيد جدا، لكن الوضع الحالي رغم مساوئه يجعلني أعرف ما المتاح في فريقي، هناك 11 لاعبا غائبا، تلك فرصة لتجعلني أرى كيف يلعب اللاعبون الموجودون لدي، خسرنا نقطتين، لكنني عرفت شكل أداء لاعبي".

وعن ضم والتر بواليا مهاجم الجونة، قال موسيماني: "بواليا؟ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سمح بزيادة عدد اللاعبين الذين يمكن أن نضعهم ضمن القائمة بسبب كورونا، الأفضل أن يكون لديك زيادة في كل مركز، لا تعلم من سيغيب في المباراة المقبلة، لذا تمتلك البدائل".

وتابع "بعد كل اختبار نجريه لفيروس كورونا، أسأل نفسي من سيخرج من الفريق؟ نحتاج لمزيد من اللاعبين ووجود بواليا سيساعد لأنه من الممكن في المباراة المقبلة قد يصاب لاعب -لا قدر الله-".

وأضاف "أفضل أن يكون لدي زيادة وأصاب بالحيرة حول من سيشارك أفضل من أن تكون قائمتي ناقصة ولا أجد من أشركه".

وواصل "أسأل نفسي كذلك ما الذي يحدث لنا بسبب فيروس كورونا؟ ولماذا لدينا كل هذا الكم من الحالات؟ رغم ذلك انظر لأي فريق آخر لو حدث له ما حدث لنا بسبب كورونا كيف سيلعب وكيف سيكمل تشكيله؟".

ورد على المنافسة بين محمد شريف ووالتر بواليا": "نحتاج إلى بواليا، ليست قصة لاعب مكان لاعب، لكن لاعبين جيدين على مقاعد البدلاء وخيارات متاحة، شريف كان يلعب كجناح، في الشوط الثاني لعب في هذا الدور، لكن المشكلة أن يكون الثنائي متاحين معا، هذا أفضل في الوضع الراهن".

وتابع "لو عاد الـ11 المصابين سيكون الفريق بخير، لا أتفق أن البدلاء ليسوا في مستوى الأساسيين، أحمد ريان لعب بشكل جيد والبدلاء جيدين، ما حدث اليوم أمر طبيعي ويجب أن نستمر بعد هذا التعادل".

وأكمل "خلقنا فرصا ويجب أن ندرس لماذا لم نسجلها، لم نفز بسبب ضياع تلك الفرص وليس بسبب الغائبين، يجب أن نعالج الأخطاء التي حدثت لكيلا تتكرر مرة أخرى".

واختتم "أدعو الله أن يبتعد فيروس كورونا عن الأهلي بعض الشيء".