تمهيدا لتوقيعه.. المقاولون يوافق على معايشة يوسف حسن في سبورتنج لشبونة

وافق المقاولون العرب على سفر يوسف حسن مهاجم الفريق الشاب إلى البرتغال من أجل الخضوع لفترة معايشة مع سبورتنج لشبونة.

وأعلن المقاولون العرب عبر موقعه الرسمي، موافقتهم على سفر يوسف حسن والخضوع لفترة أسبوع معايشة في سبورتنج لشبونة، وذلك تمهيدا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة.

وأكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون، أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.

وقال فتحي أنه من منطلق حرص وسعي النادي الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق، رحب مجلس إدارة النادي بالعرض ووافق عماد النحاس المدير الفني على العرض خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني، خاصة أن يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.

يوسف حسن يتواجد مع الفريق الأول لنادي المقاولون العرب منذ الموسم الماضي، ويجيد اللعب كمهاجم وكجناح أيسر.

صاحب الـ17 عاما شارك في 3 مباريات مع الفريق الأول حتى الآن، لم يسجل أو يصنع فيهم.

ويعد يوسف حسن أحد عناصر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة.