مؤتمر مدرب دجلة: عبد المنصف كان حاضرا وقتما احتجناه.. ولم نهدر الوقت أمام الأهلي

أشاد نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة بـ محمد عبد المنصف حارس فريقه بسبب الأداء الرائع أمام الأهلي.

وادي دجلة تعادل مع الأهلي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.



































































































































وقال نيكوديموس بابافاسيليو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "في المرتين اللتين احتجنا فيهما عبد المنصف كان حاضرا، وهذا يعكس مدى حضوره وإمكانياته" الرائعة".

وأضاف "في الشوط الأول واجهنا الأهلي ندا لند، وفي الشوط الثاني زادوا الضغط علينا، لكننا أغلقنا كل المساحات أمامهم، وخرجنا بنقطة في النهاية".

وواصل "فترة الإعداد كانت صعبة لوادي دجلة بسبب حضور لاعبين متأخرين مثل أمير عادل ودييجو كالديرون. إن كنت حزينا على شيء فهو أننا كنا نستحق نقاط أكثر منذ بداية الدوري".

مدرب دجلة أتبع "كنت أنتظر تلك المباراة لأنني كنت أعلم أننا سنسبب المتاعب للأهلي رغم إمكانياتهم الكبيرة. في الموسم الماضي لم يخسروا سوى مباراة واحدة".

وأتم "لم نهدر الوقت خلال المباراة. كنا نهدر الوقت بلعبنا من خلال تمريراتنا وليس بادعاء السقوط على الأرض والتمثيل. حين كنا نعيد الكرة للحارس كان ذلك لاستدراج الأهلي للأمام، وليس لإهدار الوقت، بل بالعكس لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الأول أحيانا ولعبنا كرتنا المعتادة".

ليكتفي الأهلي برفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني من 4 مباريات، خلف الجونة المتصدر صاحب الـ 11 نقطة من 5 مباريات.

فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات.

ليفرّط الأهلي في النقاط بالدوري المصري لأول مرة هذا الموسم بعد أن فاز في مبارياته الثلاث السابقة.