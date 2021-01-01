العيسوي لـ في الجول: سأفكر في الصفقات بعد مواجهتي المقاصة والرجاء المغربي

الجمعة، 01 يناير 2021 - 21:36

كتب : ياسر الشريف

أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي

قال أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي إنه يستهدف إعادة الفريق لمستواه المعهود واستقرار نتائجه، مشيرا إلى أن كل ما يشغل تفكيره حاليا هو مواجهتي مصر للمقاصة والرجاء المغربي قبل التفكير في الصفقات. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العيسوي قائلا: "أهدف لاستعادة مستوى الفريق واستقرار نتائجه".

وواصل "لا يمكن أن أتأخر عن الإسماعيلي والعودة له في أي وقت، أمامي حاليا مهمة قيادة الفريق ضد مصر للمقاصة، والاستعداد بعدها لمواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية".

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وأكمل "بعد ذلك سأبدأ في التفكير في توفير الصفقات اللازمة".

وتابع "لقاء المقاصة صعب، فهو فريق خارج من هزيمة ويرغب في الفوز، كما أننا نهدف لمواصلة الانتصارات التي بدأت مع مواجهة أسوان".

وأتم "اللاعبون في حالة تركيز، ولا يوجد سوى هدف وحيد، وهو استمرار الحماس وحصد النقاط ضد المقاصة ومن ثم الاستعداد للرجاء".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على المقاصة يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الإسماعيلي مضيفه الرجاء المغربي يوم 11 يناير المقبل ضمن إياب نصف نهائي البطولة العربية.

في الدوري الدوري المصري الممتاز البطولة العربية
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