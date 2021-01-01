مؤتمر أروابارينا: إكرامي؟ أي حارس يخطئ.. رمضان يتعرض لضغط شديد وأطالبه وبقية اللاعبين بالتركيز

قال رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز إنه يسعى لأن يكون مدربا عادلا في اختياراته للتشكيل الذي يبدأ المباريات، كما أشاد بمستوى الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي. وشدد على أن الفريق والأداء الجماعي أهم من بناء الخطة على لاعب بعينه.

وصرح أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "غير معجب بالأداء والطريقة بصورة عامة، أعجبتني روح اللاعبين والعودة من التأخر في وقت صعب والدقائق الخيرة وتحقيق الفوز، لابد من الفوز والعمل والإصرار والثقة في المرحلة المقبلة".

وواصل "هناك سلبيات وإيجابيات، لكن لابد من التطور وأنا المسؤول الأول عن عدم الأداء بشكل جيد في المباريات، لا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين، تسعدني الروح والعودة من الخسارة لكن لابد من العمل بروح كبيرة في المباريات المقبلة ونسيان النتيجة سريعا والتركيز على المباراة المقبلة ضد الاتحاد الليبي".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية يوم الثلاثاء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بانتصار الفريق المصري بنتيجة 1-0.

وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه قائلا: "الخطأ دائما موجود في كرة القدم، ولابد من الخطأ لكي تسجل الأهداف، يوجد أخطاء لدينا لكن لن أتحدث عنها في الإعلام وسأتحدث مع لاعبي في الغرف المغلقة لتحسينها".

وأردف "سعيد بنوعية اللاعبين الكبار الموجودين في الفريق، وسأجتهد لإلغاء الأخطاء، لابد من تحسين بعض المراكز من خلال العمل الجاد، والأهم هو الفوز حاليا لكن مع الوقت سأعمل على تفادي تلك الأخطاء بصفتي المسؤول الأول فأنا مسؤول عن التطوير والتقدم والعمل الجاد".

وأكمل "لدينا عناصر جيدة للغاية تم ضمهم في بداية الموسم ورحل بعض الأسماء أيضا، أنا المسؤول الأول عن الاختيارات ودائما ما أسعى لتحقيق العدالة بين اللاعبين ومجبر على اختيار 11 لاعبا فقط في الملعب".

واستطرد "أختار الجاهز دوما ولا أسعى لأن أكون مدربا جيدا أو سيئا، لكنني أسعى لأن أكون مدربا عادلا لكيلا أخطئ".

وتابع "شريف إكرامي حارس جيد، الخطأ طبيعي للغاية وأي حارس يخطئ وإكرامي حزين ويلوم نفسه وهدفه أن يكون أفضل والخطأ طبيعي وعلينا التعامل مع الأمر وتخطيه والتركيز في المواجهات المقبلة".

واسترسل "أنا سعيد من أجل رمضان صبحي كلاعب وشخصية، لأنه يتعرض لضغط شديد وأطالبه وبقية اللاعبين بالفصل والتركيز والابتعاد عما يكتب في الإعلام".

واستكمل "الهدف الذي سجله سيجعله يلعب بصورة أفضل فيما هو قادم من مواجهات".

وأضاف "كمدرب لا أبني خطتي على لاعب واحد، كرة القدم لعبة جماعية. وجود رمضان مهم لكن الفريق هو الأساس".

وكان رمضان صبحي قد سجل هدفا في انتصار بيراميدز بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة. (طالع التفاصيل)

وتابع أروابارينا: "الإدارة تساند الفريق وتدعمه وهناك تواصل يومي مع المسؤولين وتلبية لكل طلبات الجهاز الفني واللاعبين، نتحدث يوميا حول جميع الأمور".

وأتم "الدوري مازال طويلا، الفريق يخوض مباراة كل 4 أيام، هناك فيروس كورونا وإصابات وإيقاف تبعد مجموعة من اللاعبين عنا، هدفي أن يكون هناك 18 لاعبا على أعلى مستوى وجاهزية فنية للمباريات، وأحتاج لكل العناصر المسجلة في القائمة والكل بنفس الأهمية داخل الفريق".