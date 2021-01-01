السعيد يتخطى رقم الخطيب.. بعد إثارة مجنونة في الوقت القاتل بيراميدز ينتصر على الإنتاج

حقق نادي بيراميدز الانتصار الثاني له في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، بعدما فاز بنتيجة 3-2 ضد الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة اليوم الجمعة، في مباراة استمرت 97 دقيقة وشهدت حالتي طرد.

سجل الأهداف لصالح الإنتاج الحربي معاذ الحناوي ومصطفى الجمل، فيما سجل أهداف بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإيريك تراوري.

لم تدخر المباراة أي إثارة منذ لحظاتها الأولى، ففي الدقيقة السادسة، أرسل علاء سلامة كرة عرضية خطيرة من الجانب الأيمن لتصل إلى زميله محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي الذي سدد في مواجهة شريف إكرامي وكادت أن تسكن الشباك لولا تألق أحمد فتحي مدافع بيراميدز.

وفي الدقيقة 16 تبادل رمضان صبحي الكرة على حافة منطقة الجزاء مع أحمد الشيخ، وسدد دون رقابة أو ضغط بشكل مباشر على مرمى الإنتاج، لكن الحارس أحمد يحيى تألق وأبعد الكرة.

وأرسل عبد الله السعيد تمريرة خطيرة للغاية إلى جون أنتوي أمام المرمى وحيدا في الدقيقة 17 لكنه تعثر بالكرة ولم يتمكن من التسديد أمام منطقة الست ياردة.

وسجل عبد الله السعيد أول أهداف اللقاء في الدقيقة الـ18 بعدما تسلم الكرة من محمد حمدي زميله في الفريق وراوغ وسط ثلاثة لاعبين وسجل هدفا جميلا.

ويعد هذا هو الهدف الـ110 لعبد الله السعيد ليتخطى محمود الخطيب أسطورة الأهلي في قائمة نادي الـ100.

وكاد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز أن يكلف فريقه هدفا، بعدما أخطئ في التمرير خلال الدقيقة 32 لتصل الكرة إلى مامادو نياس الذي انطلق لكنه تعثر في الكرة وفقدها لتعود مرة أخرى إلى دونجا.

وتواصل ضغط الإنتاج الحربي لإدراك التعادل، وكاد أن يسجل في الدقيقة 38، بعد فرصة خطيرة من تمريرة طولية أخطأ بيراميدز في التعامل معها لتصل إلى نياس الذي انطلق من الطرف الأيسر لمرمى شريف إكرامي وسدد لكن في الشباك من الخارج.

واشتعلت أجواء اللقاء خلال الدقيقة الوحيدة المتحسبة وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول، بعد فرصة خطيرة للغاية لصالح الإنتاج الحربي انطلاقة من مامادو نياس داخل منطقة الجزاء على الطرف الأيسر لبيراميدز، وعرضية يبعدها الدفاع تصل إلى عبد الرحمن أسامة "شيكا" الذي يسدد لكنها ترتد مجددا من الدفاع، ثم تصل إلى مصطفى الجمل الذي سدد لكنها مرت بسلام.

وقبل إنهاء الشوط، طلبت تقنية حكم الفيديو من الحكم مراجعة اللقطة وعدم إنهاء الشوط، وعقب مراجعة اللقطة حتى الدقيقة الخامسة تم احتساب ركلة جزاء على أحمد سامي مدافع بيراميدز وإنذاره.

وسجل معاذ الحناوي مدافع الإنتاج هدف التعادل من نقطة الجزاء في الدقيقة السادسة بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ويغيب أحمد سامي عن مواجهة البنك الأهلي في الجولة المقبلة بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وبدأ بيراميدز الشوط الثاني بكل قوة، بعد مشاركة إسلام عيسى بدلا من عمر جابر قبل انطلاق الشوط، وسنحت للبديل فرصة للتسجيل في الدقيقة 54 بعد تسديدة قوية للغاية تصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج ببراعة.

وأضاف الإنتاج الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تمريرة من باسم مرسي البديل، إلى مصطفى الجمل الذي سدد بقوة على مرمى شريف إكرامي لتغالط الكرة الحارس وتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 طرد نياس مهاجم الإنتاج بعد تدخل قوي على أحمد سامي، ومراجعة اللقطة بتقنية الفيديو.

وكاد بيراميدز أن يتعادل في الدقيقة 77 بعد تسديدة من إسلام عيسى تصدى لها أحمد يحيى ودفاع الإنتاج، ثم أبعدها محمد الشبيني برأسية من المرمى الخالي.

وطرد محمود وادي مهاجم بيراميدز خلال الدقيقة 89 بعد تدخل قوي للغاية على معاذ الحناوي لاعب الإنتاج ومراجعة تقنية حكم الفيديو.

وتعادل رمضان صبحي لصالح بيراميدز في الدقيقة 91 بعد تمريرة من عبد الله السعيد على الطرف الأيمن للإنتاج الحربي ليدخل اللاعب إلى منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد ويسجل هدفا جميلا.

وأضاف إيريك تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 96 بعد ركنية نفذها عبد الله السعيد لعبها أحمد سامي برأسه إلى الخلف لتصل إلى إيريك تراوري غير المراقب والذي سجل بدوره الهدف الثالث.

ويعد ذلك هو الانتصار الرابع لبيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الممتاز والثالث على التوالي. وتلك هي المرة الثانية التي يفوز بيراميدز خلالها بنتيجة 3-2 بعد الفوز بنفس النتيجة في الجولة الخامسة للموسم الماضي.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 4 نقاط في المركز الـ16.