كرة يد – اكتمال عقد محترفي المنتخب بوصول يحيى خالد

اكتمل عقد محترفي منتخب مصر لكرة اليد، وذلك بوصول يحيى خالد لاعب فيسرمن المجري.

ويصل يحيى خالد اليوم إلى القاهرة بعدما أنهى مباريات نهائيات دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

ومن المقرر أن ينتظم فور وصوله في معسكر المنتخب استعدادا لخوض منافسات مونديال اليد المقرر انطلاقه 13 من يناير الجاري .

وبوصل يحيي خالد، يكون قد اكتمل عقد المحترفين الستة بعدما وصل إلى القاهرة السبت الماضي، محمد سند وأحمد هشام المحترفان بنادي نيم الفرنسي، وعلي زين المحترف بالشارقة الإماراتي، وكريم هنداوي، ومحمد ممدوح هاشم المحترفان بنادي دينامو بوخارست الروماني.

تجدر الاشارة إلى إن منتخبنا سيخوض مباراتان وديتان أمام اليابان قبل المونديال يومي 5 و7، بينما سيلعب مع البرازيل آخر تجاربه الودية يوم 9 يناير.