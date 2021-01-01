انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) وادي دجلة.. نهاية المباراة

يستقبل الأهلي نظيره وادي دجلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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ق.90 بطاقة صفراء لـ سيد عبد الحفيظ بعد اعتراضه على الوقت بدل الضائع

ق.89 دخول محمد شكري بدلا من صلاح محسن

ق.88 دخول صلاح أمين بدلا من كالديرون

ق.77 خروج جورجينيو ومحمد رضا ودخول حسام عرفات ومحمد عبد العاطي

ق.76 تبادل للكرة بين معلول والشحات ثم تسديدة يمينية من التونسي يتصدى لها عبد المنصف دون عناء

ق.74 إنقاذ جديد من عبد المنصف أمام تسديدة بدر بانون

ق.71 أحمد ياسر ريان يشارك بدلا من وليد سليمان

ق.70 ركلة حرة مباشرة للأهلي من مكان مميز يسددها معلول في الحائط

ق.63 رأسية من صلاح محسن بعد عرضية معلول يتصدى لها عبد المنصف

ق.61 الشحات يخترق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة يتصدى لها الدفاع

ق.55 تسديدة خارقة من معلول يتصدى لها عبد المنصف ببراعة كبيرة

ق.46 دخول أحمد سعيد في صفوف وادي دجلة بدلا من عمرو صالح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 بعد سلسلة تمريرات رائعة للاعي الأهلي، الشحات يرسل عرضية متقنة نحو صلاح محسن الذي يطلق رأسية تمر أعلى العارضة

ق.39 تسديدة ديانج بعيدة المدى تصطدم بـ محمد شريف وتخرج

ق.32 عرضية مباغتة من معلول تمر أعلى عبد المنصف وتعرف طريقها للجانب الآخر من الملعب

ق.23 صلاح محسن يهدر بتسديدة يسارية قوية بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان

ق.22 عرضية أرضية خطيرة من يعقوبو ظهير أيسر دجلة تمر دون أن يلمسها كالديرون

ق.19 تسديدة أرضية قوية من كالديرون يتصدى لها الشناوي ببراعة

ق.4 تسديدة أرضية من وليد سليمان من الجهة اليمنى، لكنها تستقر في الشباك الخارجية

ق.3 الأهلي يستخلص الكرة في مكان مميز بواسطة حمدي فتحي، لكن شريف يتأخر في التسديد ليبعد الدفاع الكرة من أمامه

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من 20 دقيقة