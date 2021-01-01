خبر في الجول – خطوة من الزمالك للحفاظ على ناشئه وتطويره

اقترب نادي الزمالك من الحفاظ على حاتم محمد "سكر" ظهير أيسر الفريق الشاب من الرحيل مع اقتراب تعاقده مع الفريق من الانتهاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك حرر عقدا جديدا لـ حاتم محمد، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وذلك بعدما كان تعاقده مع النادي ينتهي في يناير الجاري.

ووفقا لما علمه FilGoal.com أيضا، فإن الزمالك يدرس حاليا خروج اللاعب معارا حتى نهاية الموسم، لإكسابه مزيد من الخبرات بالمشاركة في الدوري الممتاز.

حاتم محمد صعد للفريق الأول في الموسم الماضي لأول مرة، ويتواجد أحيانا في قائمة الفريق.

صاحب الـ18 عاما شارك مع الفريق الأول في مباراة وحيدة أمام نادي مصر في الدوري بالموسم الماضي، وانتهت سلبيا.