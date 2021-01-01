كالديرون وجورجينو وأمير عادل يقودون هجوم دجلة ضد الأهلي

دفع نيكي بابافاسيليو مدرب وادي دجلة بالثلاثي أمير عادل "جاكوبسون" ودييجو كالديرون وجورجينيو إنتيما في خط الهجوم لمواجهة الأهلي في الدوري المصري.

ويواجه دجلة مضيفه الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة.

ويلعب الثلاثي أحمد مجدي ومحمد رضا وعمرو صالح في خط الوسط.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي

الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح

الهجوم: أمير عادل – كالديرون - جورجينيو