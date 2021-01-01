تشكيل الأهلي – عودة سليمان.. وصلاح محسن يجاور شريف أمام دجلة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل عودة وليد سليمان للتشكيل الأساسي، بعد دخوله بديلا أمام الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.

كما يشارك صلاح محسن في خط الهجوم إلى جوار محمد شريف.

ويلعب أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب محمد هاني المصاب بـ فيروس كورونا.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج

الوسط المهاجم: حسين الشحات – وليد سليمان – محمد شريف

الهجوم: صلاح محسن

دكة البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – سعد سمير – أحمد ياسر ريان – زياد طارق – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – عربي بدر