مؤتمر زيدان: موقف يوفيتش قد يتغيّر في دقيقة.. وأتمنى تجديد عقود اللاعبين

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن أمنياته الرياضية والاجتماعية في العام الجديد، 2021.

زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو غدا السبت بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان: "أتمنى أن يكون 2021 عاما سعيدا، وأوجه دعمي للأشخاص الذين يعيشون أوقاتا صعبة وأرسل إليهم عناقا قويا. أتمنى أن تكون 2021 أفضل للجميع، كما أنني أرسل كل دعمي لـ إوسيبيو (ساكريستان)، آمل أن يتعافى مما يمر به".

إوسيبيو ساكريستيان أسطورة برشلونة والمدير الفني السابق لـ ريال سوسيداد وجيرونا، يتواجد في المستشفى في حالة خطيرة بعد سقوطه على رأسه في منزله، ليضطر الأطباء إلى إدخاله في غيبوبة اصطناعية.

وتحوّل زيدان للحديث عن مواجهة سيلتا: "حتى نهزم سيلتا فيجو علينا أن نقدّم مباراة كبيرة وأن نلعب جيدا، لقد فازوا بـ 6 من أصل آخر 7 مباريات، سيعقّدون علينا الوضع. إنها فرصة لنثبت مستوانا، علينا أن نعاني لكي نجمع النقاط، رأينا ما حدث أمام إلتشي".

كما شدد على رغبته في استمرار الثلاثي لوكا مودريتش وسيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز الذي تنتهي عقوده بنهاية الموسم: "أريد استمرار كل اللاعبين، وأريد أن يتم أمر التجديد في أسرع وقتٍ ممكن، إنها رغبة الجميع وهذا يصب في مصلحتنا، آمل أن تُحسَم المسألة سريعا".

وعما إذا كان أتليتكو مدريد مرشحا للظفر باللقب، أجاب زيزو: "متصدر الدوري له الأفضلية، ولا شيء أكثر. نحن سنواصل التركيز على مبارياتنا".

وشدد: "لا أعتقد أن الدوري الإسباني في يد أتليتكو مدريد، المنافسة مفتوحة وهذا ما يميزها. هناك حديث كثير عن أتليتكو مدريد لأنه المتصدر، لكن المنافسة ستكون مفتوحة".

وعن التقارير التي أشارت إلى اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، قال زيدان: "تفكيري منصب على مباراة الغد وعلى اللاعبين الموجودين هنا. لدينا قائمة أكبر من أن نفكر في لاعبين آخرين".

كما علّق على وضع لاعبه لوكا يوفيتش الذي لم يشارك كثيرا مؤخرا: "يوفتيش لاعب في ريال مدريد، سأعتمد على كل اللاعبين، في دقيقة واحدة يمكن أن تتغير العديد من الأمور".

وأشاد بـ إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو وهداف الدوري: "أسباس لاعب مذهل ودولي. أثبت ذلك دائما، إنه مميز للغاية ويصنع الفارق، كما أنه لاعب محوري للجميع".

وتمنى الخير للاعبه إيدن هازارد: "نأمل أن يكون 2021 هو عام هازارد، لقد حضر إلينا لإثبات جودته، نثق في قدراته، لقد مر بفترات صعبة، وتدريجيا سنراه معنا".

وأضاف عند سؤاله عن عبء تدريب ريال مدريد: "تدريب ريال مدريد وظيفة رائعة، أنا محظوظ بقدرتي على القول إنني مدرب لـ ريال مدريد، لا أستطيع معرفة إلى متى سأستمر، اهتمامي منصب على اليوم فقط، أقدّم كل شيء في كل ما نفعله، هذا ما يهمني. لا أدري ما سيحدث في غضون أسبوع، ولذا يجب استغلال كل لحظة".

كما كشف عن أمنيته الرياضية لعام 2021: "أتمنى ألا يصاب أي من لاعبيني، وأن نواصل عملنا الذي نقوم به ونحاول الفوز بألقاب في نهاية الموسم".

وأتم: "مارسيلو معنا وسيظل معنا، يتدرّب جيدا وهو منخرط في الفريق. لا نريد الاستماع لما يقال في الخارج".

وتعثّر ريال مدريد بالتعادل أمام مضيفه إلتشي قبل يومين بهدف لكل طرف، ليكتفي برفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر صاحب المباراتين الأقل.