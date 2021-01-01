انتهت في الدوري - بيراميدز (3) - (2) الإنتاج الحربي

تابع مباشرة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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د.96 جووول الثااالث، ركنية من عبد الله السعيد وصلت إلى رأس أحمد سامي الذي يمررها للخلف إلى إيريك تراوري غير المراقب الذي يسجل هدف فريقه الثالث.

د.90+1 جووول التعااادل رمضان صبحي بعد تمريرة من عبد الله السعيد على الطرف الأيمن للإنتاج يدخل منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد ويسجل التعادل.

د.89 طرد محمود وادي مهاجم بيراميدز بعد تدخل قوي للغاية على معاذ الحناوي لاعب الإنتاج ومراجعة تقنية حكم الفيديو.

د.77 فرصة خطيرة للغاية تسديدة من إسلام عيسى يتصدى لها أحمد يحيى ودفاع الإنتاج الحربي ثم أبعدها محمد الشبيني برأسية من المرمى الخالي.

د.70 طرد مامادو نياس بعد تدخل على أحمد سامي مدافع بيراميدز.

د.61 جووول الثاااني للإنتاج الحربي، تسديدة قوية للغاية من مصطفى الجمل بعد تمريرة من باسم مرسي، تسكن مرمى شريف إكرامي

د.54 فرصة خطيرة للغاية، تسديدة قوية من إسلام عيسى يتصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي.

تبديل مع بداية الشوط بمشاركة إسلام عيسى بدلا من عمر جابر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+6 جووول الهدف الأول لنادي الإنتاج الحربي من نقطة الجزاء سجله معاذ الحناوي.

د.45+5 ضربة جزاااء بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو بعد لمسة يد داخل المنطقة على أحمد سامي مدافع بيراميدز.

د.45+3 تقنية حكم الفيديو ترفض إنهاء الشوط حتى مراجعة لقطة الفرصة الخطيرة.

د.45+1 فرصة خطيرة للغاية لصالح الإنتاج الحربي انطلاقة من مامادو نياس داخل منطقة الجزاء على الطرف الأيسر لبيراميدز، وعرضية يبعدها الدفاع تصل إلى عبد الرحمن أسامة "شيكا" الذي يسدد لكنها ترتد مجددا من الدفاع، ثم تصل إلى مصطفى الجمل الذي سدد لكنها مرت بسلام.

د.38 فرصة خطيرة للغاية تمريرة طولية يخطئ بيراميدز في التعامل معها لتصل الكرة إلى مامادو نياس الذي ينطلق من الطرف الأيسر لمرمى بيراميدز ويسدد لكن في الشباك من الخارج.

د.32 خطيييرة، دونجا يخطئ في التمرير تصل الكرة إلى مامادو نياس الذي انطلق لكنه تعثر في الكرة وفقدها لتعود مرة أخرى أمام منطقة الجزاء قبل الوصول إلى مرمى شريف إكرامي إلى دونجا مرة أخرى.

د.18 جوووول رائع عبد الله السعيد يتسلم الكرة ويرواغ وسط 3 لاعيين ويسجل هدفا في شباك الإنتاج الحربي. بعد تمريرة من محمد حمدي

د.17 تمريرة رائعة من عبد الله السعيد تصل إلى جون أنتوي أمام المرمى وحيدا لكنه يتعثر بها ولا يسدد على المرمى أمام منطقة الست ياردة.

د.16 فرصة خطيرة للغاية لصالح بيراميدز، رمضان صبحي يتبادل الكرة على حافة منطقة الجزاء مع أحمد الشيخ ويسدد دون رقابة أو ضغط، بشكل مباشرة على مرمى الإنتاج، لكن الحارس أحمد يحيى يتألق ويبعد الكرة عن مناطق الخطورة.

د.06 كرة عرضية خطيرة من الجانب الأيمن من علاء سلامة تصل إلى محمد فييرا داخل منطقة الجزاء الذي يسدد الكرة في مواجهة إكرامي وكادت أن تسكن الشباك لولا أحمد فتحي.

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل