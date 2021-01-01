أشرف قاسم: جلسة مع ساسي خلال أيام لتجديد عقده

الجمعة، 01 يناير 2021 - 16:28

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

أوضح أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك ونجمه السابق أن جلسة قريبة ستجمع مسؤولي النادي باللاعب فرجاني ساسي لحسم تجديد عقده.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال قاسم في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للزمالك اليوم الجمعة:"سعداء بتجديد عقود رباعي الفريق، محمود عبد الرازق (شيكابالا) ويوسف إبراهيم (أوباما) ومحمود عبد الرحيم (جنش) وأحمد أبو الفتوح، هؤلاء أبناء النادي ويستحقون أن نقف بجانبهم".

وأردف "هذا بالإضافة لتسوية المستحقات المتأخرة لساسي".

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وأتم المدافع الأسبق لمنتخب مصر "المسؤولون عن الكرة ظلوا في النادي حتى الرابعة والنصف صباحا للانتهاء من تفاصيل العقود ليستمر تركيز اللاعبين مع الفريق".

وأعلن الفارس الأبيض تجديد عقود اللاعبين الأربعة، ويسعى ليكون ساسي خامسهم.

وينتهي عقد ساسي مع الفريق في يونيو المقبل.

وأوضح وكيل ساسي (28 عاما) أن الدحيل القطري يريد اللاعب لكن الأولوية هي الاستمرار مع الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه إنبي يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد الفوز على المقاولون العرب وسموحة والتعادل أمام بيراميدز.

الزمالك فرجاني ساسي
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