لاعب ألمانيا وليفربول السابق: لو رحل صلاح أرشح هذين النجمين لتعويضه

الجمعة، 01 يناير 2021 - 15:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يرى ديتمار هامان لاعب ألمانيا وليفربول السابق أن الأخير عليه التفكير في بديل لمحمد صلاح إذا قرر النجم المصري الرحيل عن أنفيلد رود.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال هامان لـStadium Astro:"اثنان من أفضل الأجنحة في العالم هما سيرجي جنابري، الذي لعب لأرسنال، وكينجسلي كومان، الذي يتألق حاليا".

وواصل "هل يرغبان في الرحيل عن بايرن ميونيخ؟ لا أعتقد لكن لا تدري ما الذي سيحدث. لا أعلم هل هناك مشكلة في مقابلة صلاح الصحفية أو القول إنه يريد الذهاب لإسبانيا. لو يريد الرحيل، برشلونة وريال مدريد سيهتمان".

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واستمر "لو أراد لاعب الرحيل، عليك تركه. لو رغبته هي الرحيل، فربما يحدث ذلك في الصيف. هناك مواهب رائعة في ألمانيا وفرنسا. أعتقد أن أمام ليفربول قائمة طويلة".

وأثنى هامان على الفرنسي كومان بالقول:"بالنسبة لي، أفضل جناح في الوقت الراهن. تعرض لإصابات حين جاء ميونيخ لكنه عاد وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا (2019-2020). يلعب بكلتا القدمين، سريع، ذكي جدا، يتخذ قرارات رائعة وإنهائه للكرة تطور كثيرا".

وأردف "كومان لاعب لا يريد بايرن فقدانه، إنه سعيد مع الفريق. لو رحل صلاح، على ليفربول شراء أحدهم".

وصرح صلاح (28 عاما) بأنه لا يمانع اللعب لريال مدريد أو برشلونة، مشيرا إلى أن القرار يعود لليفربول.

وأثارت تصريحات محمد أبو تريكة، نجم مصر السابق وصديق صلاح، الجدل في إنجلترا بعدما قال إن الأخير ليس سعيدا في ليفربول.

وشدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أنه لا يستطيع الوقوف أمام أي لاعب يرغب في الرحيل عن النادي.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2023.

محمد صلاح ليفربول
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