مدرب شهر ديسمبر في الدوري – موسيماني يهزم كورونا ومنافسينه نحو الصدارة

لم يقف فيروس كورونا عائقا أمامه في قيادة فريقه نحو صدارة الدوري مبكرا رغم الغياب.

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب شهر ديسمبر في الدوري باختيار متابعي FilGoal.com.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري في شهر ديسمبر فاز فيهم جميعا.

وسجل الأهلي مع موسيماني في بداية الدوري 10 أهداف ولم يستقبل الفريق سوى هدفا وحيدا فقط.

وتصدر الأهلي جدول الدوري مبكرا قبل أن يخطفها الجونة ولكن الأخير خاض مباراتين أكثر من الشياطين الحُمر.

وتفوق موسيماني في التصويت على كل من جايمي باتشيكو مدرب من الزمالك ورضا شحاتة من الجونة وعلي ماهر من المصري وهيثم شعبان من سيراميكا كليوباترا.

برأيك، من يستحق الفوز بأفضل مدرب في شهر ديسمبر في بطولة الدوري المصري؟ 🤔 🇪🇬 باتشيكو (الزمالك) موسيماني (الأهلي) رضا شحاتة (الجونة) علي ماهر (المصري) هيثم شعبان (سيراميكا كليوباترا) مدرب آخر ستختاره بنفسك__________✍️ pic.twitter.com/5enw9durOu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 31, 2020

وقد ينجح الأهلي في استعادة الصدارة مساء اليوم الجمعة حال فوزه على وادي دجلة.

📊 بيتسو موسيماني يفوز بأفضل مدرب في شهر بالدوري المصري وفقًا لاختيارات متابعي https://t.co/3yN6Q7gTZA pic.twitter.com/q8FNtTqX76 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 1, 2021

وسيطر الأهلي على جوائز شهر ديسمبر في بداية الموسم الجديد بعدما اختار متابعو Filgoal.com محمد شريف لاعب الشهر. (طالع التفاصيل)