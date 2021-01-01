مدرب شهر ديسمبر في الدوري – موسيماني يهزم كورونا ومنافسينه نحو الصدارة

الجمعة، 01 يناير 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي - المقاصة

لم يقف فيروس كورونا عائقا أمامه في قيادة فريقه نحو صدارة الدوري مبكرا رغم الغياب.

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب شهر ديسمبر في الدوري باختيار متابعي FilGoal.com.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري في شهر ديسمبر فاز فيهم جميعا.

أخبار متعلقة
لاعب شهر ديسمبر في الدوري – محمد شريف جناح دجلة الذي حوّله حلمي طولان لمهاجم الأهلي أمير توفيق لـ في الجول: بواليا اختيار موسيماني الأول.. و"الكونغولي" رفض إغراءات الأندية الأخرى خبر في الجول – جيرالدو إلى قائمة الانتظار وبواليا يعوضه في الأهلي

وسجل الأهلي مع موسيماني في بداية الدوري 10 أهداف ولم يستقبل الفريق سوى هدفا وحيدا فقط.

وتصدر الأهلي جدول الدوري مبكرا قبل أن يخطفها الجونة ولكن الأخير خاض مباراتين أكثر من الشياطين الحُمر.

وتفوق موسيماني في التصويت على كل من جايمي باتشيكو مدرب من الزمالك ورضا شحاتة من الجونة وعلي ماهر من المصري وهيثم شعبان من سيراميكا كليوباترا.

وقد ينجح الأهلي في استعادة الصدارة مساء اليوم الجمعة حال فوزه على وادي دجلة.

وسيطر الأهلي على جوائز شهر ديسمبر في بداية الموسم الجديد بعدما اختار متابعو Filgoal.com محمد شريف لاعب الشهر. (طالع التفاصيل)

موسيماني الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلان.. بين حلم دوري الأبطال والاسكوديتو 4 دقيقة | تقرير في الجول
العيسوي مدربا لـ الإسماعيلي بعد رحيل وهبة 30 دقيقة | مصر
كافاني معلقا على إيقافه: لا أجيد الإنجليزية ولم أقصد توجيه كلمة عنصرية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب شهر ديسمبر في الدوري – موسيماني يهزم كورونا ومنافسينه نحو الصدارة 58 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: توخيل على رادار برشلونة وأرسنال وتشيلسي ساعة | الدوري الإسباني
لاعب شهر ديسمبر في الدوري – محمد شريف جناح دجلة الذي حوّله حلمي طولان لمهاجم الأهلي ساعة | الدوري المصري
والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" ساعة | تقرير في الجول
فرانكفورت يفتح الباب أمام يوفيتش للعودة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة
قد ينال إعجابك