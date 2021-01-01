بيلد: توخيل على رادار برشلونة وأرسنال وتشيلسي

الجمعة، 01 يناير 2021 - 14:26

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

ارتبط اسم توماس توخيل المدير الفني السابق لـ باريس سان جيرمان بـ برشلونة وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأفاد كريستيان فالك صحفي رئيس تحرير الصحيفة الألمانية أن أحد المرشحين لرئاسة النادي الكتالوني يفكر في خيار توخيل.

وستُجرى انتخابات برشلونة في 24 يناير المقبل، وقد يحل بعدها الألماني خلفا للهولندي رونالد كومان في إدارة الفريق الفنية.

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ويعاني برشلونة من تذبذب النتائج تحت قيادة كومان، إذ يحتل الفريق الكتالوني في المركز السادس بجدول الدوري بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

تقرير الصحيفة الألمانية أضاف أيضا أن أرسنال وتشيلسي ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الألماني.

ويعاني أرسنال وتشيلسي مؤخرا تحت قيادة ميكيل أرتيتا وفرانك لامبارد من تذبذب النتائج في الدوري الإنجليزي.

واستبعد التقرير إمكانية تدريب توخيل للمنتخب الألماني في ظل تمسك الاتحاد الألماني بتواجد يواكيم لوف رغم تراجع نتائج الناسيونال مانشافت.

توماس توخيل برشلونة أرسنال تشيلسي
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