الصفقة الضخمة.. دايلي ميل: سيتي يجهز 90 مليون إسترليني لـ كين

الجمعة، 01 يناير 2021 - 13:25

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - أرسنال

هل يوافق توتنام إذا عرض مانشستر سيتي هذا المبلغ؟ هل يفرط في قائده ونجمه هاري كين؟

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

مانشستر سيتي

مهاجم إنجلترا يبقى مطمعا لأكبر أندية القارة العجوز، لكن حتى الآن نجح فريق سبيرز في الإبقاء عليه.

وتقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن سيتي يريد اللاعب، ويجهز لذلك عرضا قيمته 90 مليون جنيه إسترليني.

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ففريق المدرب بيب جوارديولا يريد كين (27 عاما) بديلا للأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي ينتهي عقده مع سيتي في يونيو المقبل.

رحلة أجويرو مع سيتيزينس يبدو أنها ستنتهي بعد 9 أعوام منذ انتقل للفريق من أتليتكو مدريد.

ويسعى سيتي لبديل مناسب يعرف من أين تؤكل الكتف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك كين مع توتنام في 310 مباريات وسجل 204 أهداف وأرسل 43 تمريرة حاسمة.

وتوج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 2015-2016 و2016-2017.

لكنه لم يرتق لمنصات التتويج مع النادي اللندني، ويبقى إنجازه الأبرز بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 الذي خسره ضد ليفربول.

مانشستر سيتي هاري كين
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