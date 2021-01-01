وزير الرياضة: توجد مخالفات في الأهلي واللجنة الأولمبية.. وهذا سبب عدم التحويل للنيابة

الجمعة، 01 يناير 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

أبرز صور افتتاح استاد الأهلي - أشرف صبحي وزير الرياضة

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة أن لجان التفتيش عن المخالفات المالية متواجدة داخل كافة الأندية والمؤسسات في مصر ولم تكن في الزمالك فقط.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "اللجان متواجدة وتمارس عملها والأمر ينطبق على الأهلي واللجنة الأولمبية الدولية على سبيل المثال".

وتابع "لو هناك مخالفات تستدعي التحويل للنيابة سنقوم بذلك لو لا تستدعي فنحن نتحدث مع الإدارت المختلفة لحل تلك المخالفات".

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وواصل "اللجنة حاليا تواصل عملها ولا أعرف متى ستنتهي منه".

وأردف "أتدخل بشكل فوري لو هناك رأي عام حول الحدث أو أزمة كبرى ومشادات".

وأتم "أما في الزمالك فلو رأت النيابة أن المخالفات لا ترتقي إيقاف مجلس الإدارة السابق فسوف يعود لمنصبه".

الأهلي الزمالك
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