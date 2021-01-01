تشكيل الأهلي المتوقع - صلاح محسن يقود الهجوم.. وعودة وليد سليمان أمام دجلة

الجمعة، 01 يناير 2021 - 11:31

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد السكندري

تغييرات عديدة سيشهدها تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

كتيبة بيتسو موسيماني تعاني من غيابات عديدة بسبب إصابة الرباعي محمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني بفيروس كورونا، وإصابة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة مرة أخرى بعد شفاءهم منذ أيام.

واستقر موسمياني على مواصلة الاعتماد على خطة 4-3-3 والتي خاض بها مباراة الاتحاد السكندري.

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ويعوض أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وربما يبدأ وليد سليمان الذي تعافى من إصابته في مركز لاعب الوسط أو صانع الألعاب.

ويقود صلاح محسن هجوم الأهلي في مركز رأس الحربة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج

أمامهم: محمد شريف – وليد سليمان – حسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن

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