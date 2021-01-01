اتحاد الكرة يوضح مواعيد القيد لميركاتو الشتاء "مستمرة أيام العطلات"

الجمعة، 01 يناير 2021 - 11:21

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري

أوضحت اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة المصري مواعيد العمل في فترة القيد الشتوية لموسم 2020-2021.

تبدأ اليوم فترة القيد الشتوية من سوق الانتقالات للدوري المصري.

وقرر اتحاد الكرة المصري أن يستمر العمل لتسجيل اللاعبين أيام الجمعة بالإضافة إلى أيام العمل الرسمية حتى الرابعة مساءً طوال شهر يناير.

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بينما يستمر العمل في اليوم الأخير من الشهر حتى الثانية عشر مساءً.

وكانت اللجنة الثلاثية بقياد أحمد مجاهد قد أعلنت في وقت سابق:

تعديل مواعيد القيد للفترة الجديدة لتصبح من 1 يناير المقبل وحتى 31 يناير.

إضافة 5 لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية لتفشي وباء كورونا "كوفيد 19".

إضافة 3 مقاعد انتظار لكل فريق حتى نهاية الموسم.

اتحاد الكرة سوق الانتقالات
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