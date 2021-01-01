وزير الرياضة يوضح سبب مقابلة ساسي والنقاز وزيارة منزل الخطيب

الجمعة، 01 يناير 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

"لماذا أقابل لاعب في أي ناد؟ هل أنا منوط بذلك؟ لا ولكنني أتدخل لحل الأزمات" هكذا تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن مقابلته لفرجاني ساسي لاعب الزمالك قبل عدة أيام.

وتحدث أشرف صبحي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لم تكن المرة الأولى لي في مقابلة لاعب من الزمالك فسبق وقابلت حمدي النقاز لحل أزمة متعلقة بأبنائه".

وتابع "أما ساسي فهذه كانت ثاني مرة لي ألتقيه فيها، المرة الأولى كانت لحل مشكلة متعلقة بإقامته في مصر".

أخبار متعلقة
بعد تغيير اتحاد الكرة لقراره.. MVP لـ في الجول: سنجمد النشاط لو قوبل تظلمنا بالرفض وزير الرياضة: قرارنا كان إيقاف إدارة الزمالك وليس الحل.. ويعود المجلس في تلك الحالة ماركا: صلاح الـ 21 في قائمة أفضل 100 لعام 2020

وشدد أشرف صبحي "أي لاعب أجنبي أنا بالنسبة له أمثل الجانب الحكومي وهو مرآة لمصر في بلده لذا يجب مساعدته".

وأضاف "اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك أوضحت لي أن ساسي لا يشعر بالأمان بعد إيقاف مجلس الإدارة ويريد الرحيل ويريدون مني مقابلته ووافقت وطمأنته على النادي وقلت لها لزمالك بخير لأن مصر بخير".

وبسؤاله عن زيارته لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي السابق قال: "في ذلك الوقت كان هناك أزمة متعلقة بعدم خوض المباريات وخرجت عن الأطر والأسس وأدت لأزمة بين الجمهور فقررت التدخل".

وواصل "تبادلت الحديث مع الأهلي والزمالك واتحاد الكرة وقمت بحل المشكلة، وحينما كنت أتحدث مع الخطيب عرفت أنه مريض فقررت زيارته".

وأردف "بعد ذلك تحدثت لمرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وأبلغته أنه لا توجد مشكلة لدي في زيارته كذلك لأن مصر هي الأساس لدينا".

وأتم وزير الرياضة حديثه "في بعض الأحيان تستدعي الأمور تدخلي ولا أتدخل إلا لو لشأن قومي فقط".

الزمالك ساسي الأهلي الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
وردة يسترجع أزمة المنتخب: أعطيت هاتفي للاعبين ليتأكدوا.. وجوزيه اختارني بعد تألقي ضد أبو تريكة 10 دقيقة | المحترفون
أمير توفيق لـ في الجول: بواليا اختيار موسيماني الأول.. و"الكونغولي" رفض إغراءات الأندية الأخرى 29 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: لن نلغي تقنية الفيديو من مصر 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – جيرالدو إلى قائمة الانتظار وبواليا يعوضه في قائمة الأهلي 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الأهلي يوافق على إعارة العربي بدر إلى الجونة 58 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: توجد مخالفات في الأهلي واللجنة الأولمبية.. وهذا سبب عدم التحويل للنيابة ساعة | مصر
تشكيل الأهلي المتوقع - صلاح محسن يقود الهجوم.. وعودة وليد سليمان أمام دجلة ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يوضح مواعيد القيد لميركاتو الشتاء "مستمرة أيام العطلات" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك