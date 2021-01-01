وزير الرياضة يوضح سبب مقابلة ساسي والنقاز وزيارة منزل الخطيب

"لماذا أقابل لاعب في أي ناد؟ هل أنا منوط بذلك؟ لا ولكنني أتدخل لحل الأزمات" هكذا تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن مقابلته لفرجاني ساسي لاعب الزمالك قبل عدة أيام.

وتحدث أشرف صبحي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لم تكن المرة الأولى لي في مقابلة لاعب من الزمالك فسبق وقابلت حمدي النقاز لحل أزمة متعلقة بأبنائه".

وتابع "أما ساسي فهذه كانت ثاني مرة لي ألتقيه فيها، المرة الأولى كانت لحل مشكلة متعلقة بإقامته في مصر".

وشدد أشرف صبحي "أي لاعب أجنبي أنا بالنسبة له أمثل الجانب الحكومي وهو مرآة لمصر في بلده لذا يجب مساعدته".

وأضاف "اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك أوضحت لي أن ساسي لا يشعر بالأمان بعد إيقاف مجلس الإدارة ويريد الرحيل ويريدون مني مقابلته ووافقت وطمأنته على النادي وقلت لها لزمالك بخير لأن مصر بخير".

وبسؤاله عن زيارته لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي السابق قال: "في ذلك الوقت كان هناك أزمة متعلقة بعدم خوض المباريات وخرجت عن الأطر والأسس وأدت لأزمة بين الجمهور فقررت التدخل".

وواصل "تبادلت الحديث مع الأهلي والزمالك واتحاد الكرة وقمت بحل المشكلة، وحينما كنت أتحدث مع الخطيب عرفت أنه مريض فقررت زيارته".

وأردف "بعد ذلك تحدثت لمرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وأبلغته أنه لا توجد مشكلة لدي في زيارته كذلك لأن مصر هي الأساس لدينا".

وأتم وزير الرياضة حديثه "في بعض الأحيان تستدعي الأمور تدخلي ولا أتدخل إلا لو لشأن قومي فقط".