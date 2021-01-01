بعد تغيير اتحاد الكرة لقراره.. MVP لـ في الجول: سنجمد النشاط لو قوبل تظلمنا بالرفض

أزمة بدأت باتهام بالتلاعب، تبعه تحقيق جعل الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر إلغاء نتائج فريق ستيا ليصعد MVP من دوري الدرجة الرابعة إلى دوري الدرجة الثالثة.

خسر ستيا من دلفي 8-2 في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي لدوري الدرجة الرابعة، ليصعد الأخير إلى دوري الدرجة الثالثة على حساب MVP.

نادي MVP شكا مسؤولي اتحاد الكرة وأنصفه القرار، لكن اللجنة الثلاثية الحالية التي تدير الاتحاد ألغت القرار واعتمدت صعود دلفي لدوري الدرجة الثالثة بدلا من MVP.

قرار، يعقب عليه محمد الطراوي رئيس شركة MVP للاستثمار الرياضي بالقول لـFilGoal.com:"قدمنا تظلما للجنة الثلاثية ولن نشارك في القسم الرابع، سنجمد النشاط لو قوبل تظلمنا بالرفض".

وأضاف "التحقيق أثبت وفقا لتقرير مراقب المباراة (التي انتهت 8-2) أن تغييرا حدث في قائمة فريق ستيا، لماذا تغير القرار؟ هل مراقب المباراة غير تقريره؟ التواطؤ بين دلفي وستيا ظاهر للجميع. نحن ضحية بين اللجنة الخماسية (التي أدارت اتحاد الكرة قبل اللجنة الحالية) واللجنة الثلاثية، هذا ليس مناخا للاستثمار الرياضي".

وتابع "صرفنا مبالغ كبيرة في عقود اللاعبين والمشاركة في القسم الثالث، من سيعوضنا عنها؟ ما ذنب اللاعبين الذين انضموا للفريق أملا في الصعود للقسم الثاني؟ لائحة القسم الرابع في الموسم الماضي تغيرت أكثر من مرة، أقيمت دورة للترقي رغم أن القرار كان صعود بطل كل مجموعة مباشرة للقسم الثالث".