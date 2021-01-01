مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز ومانشستر يونايتد

يشهد اليوم الأول من العام الجديد العديد من المباريات القوية سواء محليا أو على المستوى العالمي.

ففي تمام السابعة والنصف مساء يواجه الأهلي منافسه وادي دجلة في خامس جولات الدوري المصري عبر قناة "أون سبورت".

ووقبل تلك المباراة وفي تمام الخامسة عبر قناة "أون سبورت 2" يواجه بيراميدز منافسه الإنتاج الحربي.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي إيفرتون مع وست هام في الجولة 17 من المسابقة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما في تمام العاشرة مساء يواجه مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا عبر ذات القناة.

اضغط هنا لمعرفة مواعيد كل المباريات اليوم والقنوات الناقلة