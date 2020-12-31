فرج عامر لـ في الجول: سموحة لا يفكر في ضم جيرالدو

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 23:40

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الاتحاد - جيرالدو

قال فرج عامر رئيس سموحة إن ناديه لا يفكر في ضم الجناح الأنجولي ولاعب الأهلي جيرالدو.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com "لم نطلب من الأهلي ضم جيرالدو".

وواصل "لسنا في حاجة حاليا لجيرالدو ولا نفكر في ضمه ولم يعرض علينا الأهلي ضمه كما يثار".

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وانضم جيرالدو للأهلي قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في يناير من عام 2019.

وخاض اللاعب الأنجولي صاحب الـ29 عاما 45 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع سبعة آخرين.

وكان هشام بن صالح وكيل جيرالدو قال في وقت سابق: "جيرالدو لم تصله عروض مصرية قط، واللاعب لن يلعب في مصر إلا لـ الأهلي".

وتابع وكيل اللاعب "إذا رفع الأهلي اسمه من قائمة الفريق، فسيكون على النادي احترام التعاقد المبرم بين الطرفين، والممتد حتى 2023".

وأتم "شاء من شاء وأبى من أبى، سيبقى لـ جيرالدو اسمه وقيمته داخل القارة الإفريقية كلاعب دولي واسم كبير".

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