والتر بواليا لـ في الجول: أدائي مع الجونة سبب انتقالي لـ الأهلي.. مستعد للتحدي

أبدى والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر مؤكدا على أنه قدر التحدي.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي ضم بواليا قادما من الجونة بعقد يمتد لأربع سنوات ليكون أول صفقات الفريق الشتوية.

وتحدث بواليا في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com فور توقيعه للأهلي قائلا: "أدائي مع الجونة سبب انتقالي للأهلي وطموحي مرتفع للغاية لتحقيق البطولات مع الفريق".

وواصل "أنا جاهز للمشاركة مع الأهلي وأن أكون أحد عناصره بشكل عام وفي خط الهجوم بشكل خاص".

وأتم بواليا "الأهلي ناد كبير وأسعى أن أكون على قدر التحدي أمامي".

والتر بواليا انضم لنادي الجونة قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق نكانا الزامبي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 5 مباريات مع الجونة في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

بشكل عام، سجل والتر بواليا 16 هدفا في 35 مباراة شارك بهم بقميص الجونة، بجانب صناعة هدفين.