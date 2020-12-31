والتر بواليا لـ في الجول: أدائي مع الجونة سبب انتقالي لـ الأهلي.. مستعد للتحدي

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 23:06

كتب : بسام أبو بكر

والتر بواليا وأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي

أبدى والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر مؤكدا على أنه قدر التحدي.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي ضم بواليا قادما من الجونة بعقد يمتد لأربع سنوات ليكون أول صفقات الفريق الشتوية.

وتحدث بواليا في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com فور توقيعه للأهلي قائلا: "أدائي مع الجونة سبب انتقالي للأهلي وطموحي مرتفع للغاية لتحقيق البطولات مع الفريق".

أخبار متعلقة
في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة خبر في الجول – جلسة منتظرة بين عبد الله جمعة والزمالك لتعديل وتمديد تعاقده أوباما يعلن تمديد تعاقده "عندنا يمتزج عشق الزمالك بروحي فلن يخرج إلا معها"

وواصل "أنا جاهز للمشاركة مع الأهلي وأن أكون أحد عناصره بشكل عام وفي خط الهجوم بشكل خاص".

وأتم بواليا "الأهلي ناد كبير وأسعى أن أكون على قدر التحدي أمامي".

والتر بواليا انضم لنادي الجونة قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق نكانا الزامبي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 5 مباريات مع الجونة في الدوري هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

بشكل عام، سجل والتر بواليا 16 هدفا في 35 مباراة شارك بهم بقميص الجونة، بجانب صناعة هدفين.

والتر بواليا الأهلي الجونة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل جيرالدو: لم تصله عروض مصرية ولن يلعب إلا في مصر إلا للأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
والتر بواليا لـ في الجول: أدائي مع الجونة سبب انتقالي لـ الأهلي.. مستعد للتحدي 28 دقيقة | الدوري المصري
في ختام 2020.. الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة 49 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – جلسة منتظرة بين عبد الله جمعة والزمالك لتعديل وتمديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
أوباما يعلن تمديد تعاقده "عندنا يمتزج عشق الزمالك بروحي فلن يخرج إلا معها" ساعة | الدوري المصري
حارس يونايتد السابق: وجود الفريق في المركز الثاني ليس مصادفة ساعة | الدوري الإنجليزي
رحل "قاهر كتيبة بيزلي".. وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب أرسنال السابق: أوزيل ليس شخصا جيدا في غرفة الملابس أو لاعبا في الملعب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك