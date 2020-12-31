خبر في الجول – جلسة منتظرة بين عبد الله جمعة والزمالك لتعديل وتمديد تعاقده

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 22:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

يعقد مسؤولو الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع الظهير الأيسر للفريق عبد الله جمعة لتعديل وتمديد تعاقده بما يليق بما يقدمه اللاعب حسبما علم FilGoal.com.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد عبد الله جمعة مع الزمالك في صيف عام 2022.

وشهدت الأيام الماضية جلسة بين اللاعب ومسؤولي الزمالك والتي أبدى فيها رغبته في الاستمرار مع الفريق الأبيض.

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كما شهدت الجلسة الاتفاق بشكل مبدئي على بعض بنود التعاقد الجديد ومن المقرر أن يتم حسم كافة الاتفاقات في الجلسة المقبلة.

وتأجلت الجلسة بين عبد الله جمعة وإدارة الزمالك بسبب تجديد تعاقد زملائه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما".

وانضم عبد الله جمعة للزمالك قادما من صفوف إنبي بعد نهاية إعارته للمصري في عام 2017.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك مع كأس مصر في مرتين ومرة للسوبر المصري والإفريقي والكونفدرالية.

وخاض الظهير الأيسر صاحب الـ24 عاما مع الزمالك 98 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع 11.

عبد الله جمعة الزمالك
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