الإسماعيلي يعلن استمرار وهبة مدربا للفريق لنهاية البطولة العربية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 20:32

كتب : ياسر الشريف

محمد وهبة - الإسماعيلي

قرر نادي الإسماعيلي، استمرار محمد وهبة مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم وقائم بأعمال مدير الكرة .

كما قرر الإسماعيلي تعيين عطيه صابر مدربا للفريق، واستمرار سعفان الصغير لحراس المرمي، وذلك لحين انتهاء مباريات البطولة العربية.

ويستعد الاسماعيلى لخوض لقاء الفريق أمام فريق مصر للمقاصة، والمقرر له الأحد ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري.

أخبار متعلقة
الجهاز الطبي للإسماعيلي يستبعد بيومي وعبد الرحمن مجدي من مواجهة المقاصة جاموندي لـ في الجول: توجد مفاوضات مع الإسماعيلي ولكن خبر في الجول - الإسماعيلي يتجه لاستمرار وهبة في منصب المدير الفني مدرب الوداد السابق يقترب من تدريب الإسماعيلي

ومن المنتظر أن يخوض الاسماعيلى مباراه الإياب فى الدور قبل النهائي للبطولة العربية أمام فريق الرجاء المغربي، والمقرر لها يوم 11 يناير المقبل.

كان محمد وهبة قد تولى تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت خلفا لريكاردو المدرب البرازيلي السابق للفريق.

في الدوري الإسماعيلي مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن استمرار وهبة مدربا للفريق لنهاية البطولة العربية 17 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يتوصل لاتفاق كامل لضم إيريك جارسيا 22 دقيقة | أوروبا
وفاة رئيس تشابيكوينسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا 47 دقيقة | أمريكا
فيديو في الجول - عام 2020 بين الأهلي والزمالك بشكل مختلف ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تعديلان في لائحة مسابقة الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يجدد عقد جنش ساعة | الدوري المصري
غياب صالح جمعة يتواصل عن سيراميكا كليوباترا أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
تقرير تركي: جالاتا سراي يريد ضم تريزيجيه معارا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك