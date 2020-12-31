الإسماعيلي يعلن استمرار وهبة مدربا للفريق لنهاية البطولة العربية

قرر نادي الإسماعيلي، استمرار محمد وهبة مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم وقائم بأعمال مدير الكرة .

كما قرر الإسماعيلي تعيين عطيه صابر مدربا للفريق، واستمرار سعفان الصغير لحراس المرمي، وذلك لحين انتهاء مباريات البطولة العربية.

ويستعد الاسماعيلى لخوض لقاء الفريق أمام فريق مصر للمقاصة، والمقرر له الأحد ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الاسماعيلى مباراه الإياب فى الدور قبل النهائي للبطولة العربية أمام فريق الرجاء المغربي، والمقرر لها يوم 11 يناير المقبل.

كان محمد وهبة قد تولى تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت خلفا لريكاردو المدرب البرازيلي السابق للفريق.