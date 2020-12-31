سبورت: برشلونة يتوصل لاتفاق كامل لضم إيريك جارسيا

توصّل برشلونة إلى اتفاق كامل مع إيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوفه الصيف المقبل.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن جارسيا سيكون لاعبا جديدا لـ برشلونة بحلول 1 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب والنادي اتفقا على كل التفاصيل، في انتظار انتخاب رئيس جديد الشهر المقبل لاعتماد العقد بشكل رسمي.

ويحق لـ جارسيا التفاوض والتوقيع لأي نادٍ بداية من 1 يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مع انتهاء عقده مع مانشستر سيتي بعد 6 أشهر.

وبعد ضمان انتدابه، سيدخل برشلونة في محاولة أخيرة لضمه في شهر يناير، أمر فشل في تحقيقه بالصيف الماضي، بعد أن رفض مانشستر سيتي عرضه البالغ 10 ملايين يورو.

ورفض جارسيا تجديد عقده مع مانشستر سيتي في وقتٍ سابق، ليصير قادرا على الانتقال إلى أي نادٍ آخر مجانا في الصيف المقبل.

جارسيا (19 عاما) مولود في برشلونة ولعب للبلاوجرانا منذ أن كان في السابعة من عمره حتى رحيله إلى مانشستر سيتي عام 2017.

لكن رغبة جارسيا هي العودة إلى برشلونة مرة أخرى للعب دور محوري في الفريق الأول.

وخاض جارسيا 7 مباريات فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم بواقع 498 دقيقة.

ولعب جارسيا إجمالا 30 مباراة مع كتيبة بيب جوارديولا منذ تصعيده إلى الفريق الأول في 2018.

ويعاني برشلونة من أزمة حقيقية في عمق الدفاع، وبالتالي يفضّل انضمام جارسيا في شهر يناير.

برشلونة يفتقد لخدمات المخضرم جيرارد بيكيه المصاب في الركبة، بالإضافة إلى عدم جاهزية صامويل أومتيتي، مما اضطر رونالد كومان إلى تصعيد الثنائي رونالد أراوخو وأوسكار مينجيزا إلى الفريق الأول ليجاورا كليمنت لونجليه.

وانضم جارسيا إلى منتخب إسبانيا هذا العام ولعب 4 مباريات دولية تحت قيادة لويس إنريكي، كما توج سابقا ببطولة أوروبا تحت 2019 وبطولة أوروبا تحت 17 عاما وحل وصيفا لكأس العالم للناشئين رفقة لاروخا.