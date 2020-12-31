وفاة رئيس تشابيكوينسي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

تشابيكوينسي

أعلن نادي تشابيكوينسي البرازيلي، وفاة رئيسه باولو ماجرو أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

النادي الذي تعرّض لفاجعة في 2016 بسقوط طائرته ووفاة أغلب لاعبيه، عاد للظهور على السطح بخبر حزين جديد، متمثّل هذه المرة في رحيل رئيسه.

ماجرو الذي توفي عن 59 عاما، نُقل إلى المستشفى يوم 18 ديسمبر بعد تدهور حالته إثر الإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يرحل مساء الأربعاء.

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وتولى ماجرو رئاسة تشابيكوينسي منذ أغسطس 2019، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وعاش تشابيكوينسي عاما كرويا ناجحا تحت قيادة ماجرو، إذ يتصدّر دوري الدرجة الثانية قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

ونعى تشابيكوينسي رئيسه الراحل في بيان رسمي: "كان شجاعا وحكيما وأعاد الأبيض والأخضر إلى طريق الانتصارات، ودخل تاريخنا وأعاد بنائنا".

وكان تشابيكوينسي قد تعرّض لواحدة من أكبر كوارث كرة القدم في 28 نوفمبر 2016، بتحطم الطائرة التي كانت تنقل بعثته إلى كولومبيا لخوض نهائي كوبا سودا أمريكانا، وأدت إلى وفاة 71 من أصل 77 شخصا كانوا على الطائرة، وبالتالي فقدان النادي لكل عناصره تقريبا من لاعبين ومدربين وإداريين.

تشابيكوينسي
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