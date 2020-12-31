فيديو في الجول - عام 2020 بين الأهلي والزمالك بشكل مختلف

عام 2020 كان عامرا بالبطولات بين الأهلي والزمالك. والفريقان تقاسما الفرحة فيه.

FilGoal.com يقدم لكم ملخص سنة 2020 بين الأهلي والزمالك، لكن بشكل مختلف.

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