في الجول يكشف تعديلان في لائحة مسابقة الدوري المصري

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

الدوري المصري

أقرت اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلان في لائحة مسابقة الدوري المصري لموسم 2020/2021.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التعديل الأول جاء في بند الظروف القهرية التي تحول دون استكمال مباراة في المسابقة.

اللائحة كانت تنص على استكمال المباراة في وقت لاحق بنفس ظروفها.

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اتحاد الكرة الآن قرر ألا تستكمل المباراة التي تتوقف لظروف قهرية، ويتم إعادتها بشكل كامل وفقا للظروف الجديدة.

يأتي التعديل من اتحاد الكرة، بسبب ظروف كورونا والتي قد تتسبب حينها في غياب عدد من اللاعبين الذين كانوا يشاركون في المباراة سابقا.

البند الثاني الذي قرر اتحاد الكرة تعديله يخص مديونيات الأندية. البند كان ينص على ضرورة تسديد الفريق للغرامة المالية الموقعة عليه في غضون 30 يوما، أو أن يتم مضاعفتها. وإذا لم يسدد الفريق عقوبته مجددا، تُخصم منه ثلاث نقاط في الدوري.

وحسب التعديل الجديد، فقد قرر اتحاد الكرة إلغاء هذا البند تماما مراعاة لظروف الأندية في كورونا، على أن يحصل اتحاد الكرة على مستحقاته من مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة، والخاصة بحقوق البث التليفزيوني.

في الدوري الدوري المصري اتحاد الكرة
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