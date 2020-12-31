غياب صالح جمعة يتواصل عن سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

يتواصل غياب صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا أمام سموحة للإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صالح جمعة يعاني من إصابة في السمانة، ما سيجعله خارج مباراة سموحة للإصابة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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صالح جمعة انضم لسيراميكا كليوباترا بداية هذا الموسم، قادما من النادي الأهلي بشكل نهائي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراة واحدة حتى الآن.

في الدوري سيراميكا كليوباترا صالح جمعة
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