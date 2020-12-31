قائمة بيراميدز – وادي ورمضان والسعيد يتواجدون أمام الإنتاج

تواجد محمود وادي في هجوم بيراميدز أمام الإنتاج الحربي، فيما عاد محمد حمدي الظهير الأيسر بعد شفاءه من كورونا.

أعلن رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز شهدت تواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي نجمي الفريق.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور.

الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - محمود حمادة.

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنتوي.

ويلتقي بيراميدز مع الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.