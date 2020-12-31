قائمة الأهلي – غيابات بالجملة بسبب كورونا.. وظهور كوكا ومانو وعدة أسماء شابة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 19:08

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن قائمة تضم 22 لاعبا لخوض مواجهة وادي دجلة غدا الجمعة.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة بسبب فيروس كورونا، متمثلة في: محمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، ومروان محسن، وأكرم توفيق، ومحمود كهربا، ومحمد هاني.

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كما يتواصل ابتعاد جيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي، فيما يغيب طاهر محمد طاهر بعد تعرضه لإصابة في الضلوع بمباراة الاتحاد السكندري السابقة.

وتظهر عدة أسماء شابة في قائمة الأهلي، هي: محمد شكري، وأحمد نبيل كوكا، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – سعد سمير – أحمد رمضان بيكهام – علي معلول – محمود وحيد – محمد شكري

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا – عربي بدر – حسين الشحات – وليد سليمان – عبد الرحمن مانو – زياد طارق

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان

الأهلي في الدوري الدوري المصري
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