مران الأهلي – استمرار تأهيل طاهر.. واجتماع بين موسيماني واللاعبين

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

موسيماني ومحمد شريف في مران الأهلي

واصل طاهر محمد طاهر جناح الأهلي برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة التي تلقاها بكدمة في الضلوع أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي للقاء وادي دجلة غدا الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي في بدايته اجتماعا بين المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني والجهاز المعاون لشرح خطته للفترة المقبلة.

أخبار متعلقة
محمود علاء يعلن سلبية مسحة فيروس كورونا رايو فاييكانو يوضّح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع مصطفى محمد تقصي الحقائق تكشف أسباب أزمة الشباب في تونس "قصور في التباعد والإجراءات الاحترازية"

كما عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين في ملعب مختار التتش أوضح خلالها بعض الأمور الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المران وأمام وادي دجلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بتسع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات فاز فيهم جميعا.

فيما يأتي وادي دجلة في المركز الـ11 بأربع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات أيضا.

الأهلي موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يجدد عقد جنش 11 دقيقة | الدوري المصري
غياب صالح جمعة يتواصل عن سيراميكا كليوباترا أمام سموحة 11 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: جالاتا سراي يريد ضم تريزيجيه معارا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز – وادي ورمضان والسعيد يتواجدون أمام الإنتاج 18 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – غيابات بالجملة بسبب كورونا.. وظهور كوكا ومانو وعدة أسماء شابة 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – استمرار تأهيل طاهر.. واجتماع بين موسيماني واللاعبين 43 دقيقة | الدوري المصري
سيلتا فيجو يستعير ظهير ماينتس 43 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر سولشاير: هناك تغير حقيقي في عقلية اللاعبين.. وأريد منهم أن يغضبوا من قراراتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 2 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك 3 خبر في الجول – الأشعة تثبت سلامة طاهر محمد طاهر وتوضح مدى الإصابة 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك