مران الأهلي – استمرار تأهيل طاهر.. واجتماع بين موسيماني واللاعبين

واصل طاهر محمد طاهر جناح الأهلي برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة التي تلقاها بكدمة في الضلوع أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي للقاء وادي دجلة غدا الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي في بدايته اجتماعا بين المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني والجهاز المعاون لشرح خطته للفترة المقبلة.

كما عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين في ملعب مختار التتش أوضح خلالها بعض الأمور الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المران وأمام وادي دجلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب بتسع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات فاز فيهم جميعا.

فيما يأتي وادي دجلة في المركز الـ11 بأربع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات أيضا.