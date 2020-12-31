سيلتا فيجو يستعير ظهير ماينتس

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

آرون مارتين - سيلتا فيجو

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع آرون مارتين قادما من ماينتس الألماني في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر سيلتا أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي.

ولم يشارك مارتين إلا في 5 مباريات بالدوري الألماني مع ماينتس هذا الموسم، ليعود إلى بلاده إسبانيا مجددا.

مارتين (23 عاما) ظهير أيسر كتالوني بدأ مسيرته في إسبانيول وتدرج في فئاته العمرية وصولا إلى الفريق الأول عام 2016، قبل أن يرحل إلى ماينتس معارا ثم بشكل نهائي في 2018 مقابل 6 ملايين يورو.

وخاض مارتين 62 مباراة مع ماينتس، لم يسجّل خلالها واكتفى بصناعة 5 أهداف.

وكان مارتين أحد عناصر منتخب إسبانيا المتوج ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما في 2019.

ويعيش سيلتا فيجو فترة رائعة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدوارد كوديت، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة السادس.

سيلتا فيجو في إسبانيا الدوري الإسباني
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