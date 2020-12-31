سيلتا فيجو يستعير ظهير ماينتس
الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع آرون مارتين قادما من ماينتس الألماني في فترة الانتقالات الشتوية.
ارون مارتين
النادي : ماينتس 05
وذكر سيلتا أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي.
📷 ¡@aaronmartinn5 ya es celeste!
🔢 Llevará el dorsal 19.
✔️ Cedido por el @1FSVMainz05.
‼️ Con opción de compra.#BenvidoAarón #SempreCelta pic.twitter.com/zHKM6D68Q2— RC Celta (@RCCelta) December 31, 2020
ولم يشارك مارتين إلا في 5 مباريات بالدوري الألماني مع ماينتس هذا الموسم، ليعود إلى بلاده إسبانيا مجددا.
مارتين (23 عاما) ظهير أيسر كتالوني بدأ مسيرته في إسبانيول وتدرج في فئاته العمرية وصولا إلى الفريق الأول عام 2016، قبل أن يرحل إلى ماينتس معارا ثم بشكل نهائي في 2018 مقابل 6 ملايين يورو.
وخاض مارتين 62 مباراة مع ماينتس، لم يسجّل خلالها واكتفى بصناعة 5 أهداف.
وكان مارتين أحد عناصر منتخب إسبانيا المتوج ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما في 2019.
ويعيش سيلتا فيجو فترة رائعة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدوارد كوديت، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة السادس.