محمود علاء يعلن سلبية مسحة فيروس كورونا

أعلن محمود علاء لاعب الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة مسحته سلبية.

وكانت علاء قد خضع لمسحة أمس الأربعاء، قبل أن يعلن عن سلبيتها اليوم الخميس.

كما أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على سلبية مسحة محمود علاء.

وأشار أسامة أن علاء سيخضع لمسحة تأكيدية جديدة غدا الجمعة، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه قبل انتظامه في التدريبات.

وكان محمود علاء قد أصيب بفيروس كورونا مما تسبب في غيابه عن مباراة سموحة الإثنين الماضي ضمن منافسات الدوري المصري.

علاء (29 عاما) خاض مباراتي الزمالك في أول جولتين بالدوري المصري أمام المقاولون العرب وبيراميدز، قبل أن يغيب أمام سموحة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام إنبي يوم السبت في استاد بتروسبورت، بالجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان طارق حامد قد تعافى مسبقا من فيروس كورونا، فيما ظهرت عينة محمد عبد الغني إيجابية دون أن يُكشَف عن نتيجة المسحة التي خضع لها أمس الأربعاء حتى اللحظة.