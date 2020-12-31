رايو فاييكانو يوضّح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع مصطفى محمد

أوضح روبن رياس دياز السكرتير التقني لنادي رايو فاييكاتو حقيقة تفاوض ناديه مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وقال دياز لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "سعر الصفقة مرتفع للغاية بالنسبة للفريق".

وأضاف "من الصعب أن تتم الصفقة".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا أوضحت خلاله أن رايو فاييكانو يراقب مصطفى محمد والذي يقدر الزمالك قيمته بـ4.5 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن "رايو فاييكانو لن يقترب من الرقم المطلوب، لكنه سيبدأ محاولة ضم الجوهرة المصرية، لكي تؤتي ثمارها، فأن السعر سيكون أقل".

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية "أكبر عائق يواجه توقيع اللاعب هو التكيف مع الكرة الأوروبية، لأنه لم يلعب خارج بلاده وكذلك تختلف الثقافة واللغة والمباريات".

ياتي ذلك في ظل رغبة سانت إيتيان الفرنسي في ضم مصطفى محمد في الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 4 ملايين دولار.

لكن علم FilGoal.com أن الزمالك يضع حالة وحيدة يمكن فيها قبول عرض سانت إيتيان الفرنسي، وهو أن تصل قيمته بين 5 و6 مليون دولار كقيمة للصفقة فقط، قبل أي إضافات.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.