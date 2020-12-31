صفقة جروس الأولى.. كولاسيناك يعود إلى شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني عن التعاقد مع سياد كولاسيناك قادما من أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر شالكه في بيانه أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ليكون الظهير الأيسر البوسني هو أول الصفقات الشتوية للمدرب الجديد كريستيان جروس الذي تولى المهمة قبل أيام.

وصرّح كولاسيناك عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد القديم: "أنا سعيد وفخور بارتداء القميص الأزرق الملكي لـ شالكه مجددا. النادي يعيش وضعا صعبا حاليا".

وأضاف: "أود المساهمة في جمع أكبر قدر من النقاط خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع: "سنتمكن من البقاء إذا تكاتفنا، أنا واثق من ذلك بنسبة 100%".

وأتم: "سعيد بالعودة لرؤية بعض الوجوه المألوفة في الفريق وفي طاقم النادي، لم أفقد أبدا الاتصال بـ شالكه، والعودة إلى مدينة جيلسنكيرتشن كانت شيئا أردته بقوة".

كولاسيناك (27 عاما) وُلد في مدينة كارلشروه الألمانية لعائلة بوسنية، وبدأ مسيرته الاحترافية في شالكه ولعب لفريقه الأول بين 2012 و2017، قبل أن ينتقل إلى أرسنال في صفقة مجانية.

ولم يخض كولاسيناك إلا 9 مباريات مع المدفعجية هذا الموسم، منها 4 فقط في الدوري الإنجليزي.

ولعب كولاسيناك 123 مباراة في فترته الأولى مع شالكه، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع 13 هدفا.

فيما خاض 113 مباراة بقميص أرسنال، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 15 هدفا، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، والدرع الخيرية مرة وحيدة، بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

ويعيش شالكه موسما كارثيا، إذ لم يفز في أي مباراة بعد 13 جولة، ويقبع في المركز 18 –الأخير- بالدوري الألماني.