سوسيداد يخرج من كبوته ويقهر غريمه بلباو في دربي الباسك

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 17:13

كتب : FilGoal

ريال سوسيداد

فاز ريال سوسيداد على مضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد في ملعب سان ماميس، بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وسجّل كريستيان بورتو هدف دربي الباسك الوحيد، ليختتم العام الميلادي بانتصار لأبناء سان سيباستيان.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بعد أن خاض 17 مباراة.

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فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز 12 من 16 مباراة.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لـ ريال سوسيداد بعد أن غاب عنه الفوز في 9 مباريات متتالية بمختلف المسابقات، منها 3 هزائم على التوالي في آخر 3 مباريات.

ريال سوسيداد لم يكن قد حقق الانتصار في أي مباراة منذ تخطيه قادش بهدف دون رد في 22 نوفمبر الماضي.

واحتفل إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد بتجديد عقده مؤخرا، بالإضافة إلى خوضه المباراة رقم 100 كمدرب للفريق، ليكون عاشر مدرب يصل إلى هذا الرقم من المباريات رفقة ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد دخل في المضمون مباشرةً وافتتح التسجيل بعد مرور 5 دقائق بواسطة بورتو الذي تلقى عرضية مميزة من ميكيل أويازبال، سبقها تمريرة بينية من ميكيل ميرينو.

ليسجل بورتو هدفه الخامس في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويصنع أويارزابال هدفه الثالث.

أتليتك بلباو ظهر خجولا، بل كان ريال سوسيداد الأقرب لإضافة الهدف الثاني من تسديدة أليكساندر إيزاك من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64، لكنها ارتدت من العارضة.

ريال سوسيداد واصل التهديد من الركلات الحرة ولكن بواسطة أويارزابال هذه المرة في الدقيقة 65، لكن أوناي سيمون تصدى بصعوبة.

وشهدت الدقيقة 73 دخول راؤول جارسيا كبديل في صفوف أتليتك بلباو، ليخوض مباراته رقم 500 في مسيرته بالدوري الإسباني الممتاز، في المركز 11 على لائحة أكثر من خاضوا مباريات بالليجا على الإطلاق.

لكن الدقائق المتبقية لم تكن كافية لـ راؤول جارسيا ورفاقه من أجل العودة في النتيجة، ليخرج ريال سوسيداد فائزا في آخر مبارياته بالعام 2020.

سوسيداد بلباو في إسبانيا الدوري الإسباني
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